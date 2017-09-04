Печать, напомнившая о проклятом царе, рассказала про Иерусалим Первого храма

В ходе раскопок, которые велись в археологическом парке "Град Давида" рядом с иерусалимским Старым городом, специалисты Управления древностей обнаружили десятки булл – печатей, датируемых периодом Первого храма.

Такие буллы использовались для запечатывания писем. Если печать была сломана – становилось ясно, что письмо открывали. Письма, хранившиеся в архиве, сгорели при разрушении Иерусалима вавилонянами в 586 году до нашей эры. Однако огонь закалил глиняные печати, обеспечив их сохранность.

"Находка свидетельствует о развитой административной системе Иудейского царства периода Первого храма. На самых ранних из них – рисунки. Очевидно, они выполняли роль имени. Сразу было понятно, кто подписал документ", – говорят руководители раскопок Орталь Калаф и Джо Узиэль.

Около 700 года до нашей эры на печатях появляются имена, многие из которых используются до сих пор. Особый интерес вызывает печать с надписью "Ахиаву, сыну Менахема". Ахиав – редко встречающаяся форма имени Ахав.

Так звали царя Израиля, вступившего в противоборство с пророком Элиягу. Примечательно, что и в Септуагинте (первом переводе Писания на греческий язык), и в Иудейских древностях Йосифа Флавия имя Ахав встречается именно в таком написании.

Примечательно, что и Ахав, и Менахем – имена царей Израиля. "Несмотря на то, что Ахав – отрицательный герой, это имя используется и в Иудее, причем как до разрушения Первого храма, так и после него – правда, в видоизмененном варианте", – отмечают специалисты.





