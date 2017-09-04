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В Израиле

Ультраортодокс, сжегший куклу, изображающую солдата, явился с повинной в полицию

время публикации: 09:37 | последнее обновление: 09:37 блог версия для печати фото
В отделении полиции. 4 сентября 2017 года
Сожжение чучела солдата на Лаг ба-Омер. 2017 года

Житель иерусалимского квартала Меа Шеарим явился с повинной в управление полиции и сознался в причастности к сжиганию куклы, изображающей солдата ЦАХАЛа, сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

Инцидент со сжиганием куклы произошел в праздник Лаг ба-Омер. С того момента полиция вела интенсивный розыск подозреваемого, личность которого была установлена очень быстро.

3 сентября он явился в управление полиции и дал показания, связывающие его с этим инцидентом. Подозреваемый предстанет перед судом, и не исключается возможность того, что будет освобожден при ограничительных условиях.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 мая 2017 г.
На Лаг ба-Омер ультраортодоксы сожгли куклу, изображающую солдата, и израильские флаги







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