Ультраортодокс, сжегший куклу, изображающую солдата, явился с повинной в полицию

Житель иерусалимского квартала Меа Шеарим явился с повинной в управление полиции и сознался в причастности к сжиганию куклы, изображающей солдата ЦАХАЛа, сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

Инцидент со сжиганием куклы произошел в праздник Лаг ба-Омер. С того момента полиция вела интенсивный розыск подозреваемого, личность которого была установлена очень быстро.

3 сентября он явился в управление полиции и дал показания, связывающие его с этим инцидентом. Подозреваемый предстанет перед судом, и не исключается возможность того, что будет освобожден при ограничительных условиях.