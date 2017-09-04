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В Израиле

Депутат Кнессета Орен Хазан будет обвинен в нападении на должностное лицо

время публикации: 13:14 | последнее обновление: 13:50 блог версия для печати фото
Орен Хазан
Авихай Мандельбли
Депутат Кнессета Орен Хазан будет обвинен в нападении на должностное лицо

В понедельник, 4 сентября, юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил, что принял решение предъявить обвинение депутату Кнессета Орену Хазану ("Ликуд"). Согласно опубликованной информации, депутат Хазан будет обвинен в нападении на должностное лицо, оскорбление должностного лица, а также в недостойном поведении.

Решение предъявить депутату обвинение было принято юридическим советником правительства после слушаний, на которых адвокаты депутата пытались убедить Авихая Мандельблита закрыть дело. Их доводы были отклонены.

Юридический советник правительства отметил, что депутат Хазан имеет право в течении 30 дней подать просьбу в организационную комиссию Кнессета предоставить ему иммунитет по этому делу.

Обвинение Орену Хазану связано с инцидентом, который произошел в 2014 году в помещении муниципалитета Ариэля. Орен Хазан, который тогда еще не был депутатом, явился туда будучи возмущен тем, что арестован счет его матери. Банковский счет был арестован за долг, который накопился на мясном ресторанчике, принадлежавшем семье Хазан.

Придя в здание муниципалитета, Хазан узнал, что решение арестовать счет было принято генеральным директором мэрии Ави Азаром. Он дождался своего обидчика и набросился на него с ограблениями, а затем трижды сильно толкнул его.

После этого гендиректор муниципалитета вошел в зал заседаний. Хазан вошел за ним, запер дверь и сказал, что никого не выпустит. Один из служащих муниципалитета попытался удалить Хазана с места, однако тот ворвался в канцелярию мэра города Эли Швиро и начал громко кричать и оскорблять присутствующих.

В ноябре 2016 года генпрокуратура сообщила о намерении подать обвинительное заключение против Хазана.

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