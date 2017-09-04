Старшеклассники одной из престижных школ сняли клип в стиле "Исламского государства"

В одной из престижных школ в центре страны произошло ЧП, после которого несколько старшеклассников были отстранены от занятий. Администрация школы обратилась в полицию.

По информации сайта "Исраэль а-Йом", учащиеся выпускного класса одной из престижных школ к началу учебного года сняли видеоклип, подражающий видеоклипам "Исламского государства" и даже используя аудиодорожку из клипов ИГ.

В этом фильме инсценирована казнь "неверного в оранжевой робе", а также содержатся угрозы в адрес девятиклассников, только начинающих в этом году учебу в школе. "Вы нигде не можете чувствовать себя в безопасности", - заявляют школьники, снявшиеся в роли "террористов". Кроме того, учащиеся включили в свой клип видео актов вандализма в стенах школы.

Видеоклип старшеклассники распространяли в социальных сетях и мессенджерах.

"Исраэль а-Йом" отмечает, что ни учителям, ни другим учащимся школы видеоклип не показался ни смешным, ни забавным. Администрация школы разослала всем учащимся и их родителям сообщение о том, что старшеклассники, снявшиеся в клипе, отстранены от занятий. Полиция занимается расследованием как актов вандализма, так и самим фактом съемки подобного клипа.





