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В Израиле

Старшеклассники одной из престижных школ сняли клип в стиле "Исламского государства"

время публикации: 20:50 | последнее обновление: 21:03 блог версия для печати

В одной из престижных школ в центре страны произошло ЧП, после которого несколько старшеклассников были отстранены от занятий. Администрация школы обратилась в полицию.

По информации сайта "Исраэль а-Йом", учащиеся выпускного класса одной из престижных школ к началу учебного года сняли видеоклип, подражающий видеоклипам "Исламского государства" и даже используя аудиодорожку из клипов ИГ.

В этом фильме инсценирована казнь "неверного в оранжевой робе", а также содержатся угрозы в адрес девятиклассников, только начинающих в этом году учебу в школе. "Вы нигде не можете чувствовать себя в безопасности", - заявляют школьники, снявшиеся в роли "террористов". Кроме того, учащиеся включили в свой клип видео актов вандализма в стенах школы.

Видеоклип старшеклассники распространяли в социальных сетях и мессенджерах.

"Исраэль а-Йом" отмечает, что ни учителям, ни другим учащимся школы видеоклип не показался ни смешным, ни забавным. Администрация школы разослала всем учащимся и их родителям сообщение о том, что старшеклассники, снявшиеся в клипе, отстранены от занятий. Полиция занимается расследованием как актов вандализма, так и самим фактом съемки подобного клипа.



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