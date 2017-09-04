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В Израиле

Демонстрация инвалидов: шоссе №2 перекрыто в районе развязки Глилот

время публикации: 09:42 | последнее обновление: 10:40 блог версия для печати фото
Демонстрация инвалидов: шоссе №2 перекрыто в районе развязки Глилот

В понедельник, 4 сентября, четыре автомобиля перекрыли шоссе №2 в южном направлении на участке между перекрестком а-Сира и развязкой Глилот.

Речь идет об акции борцов за права инвалидов.

Через час шоссе №2 вновь было открыто для движения.

В воскресенье, 3 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на заседании правительства , о том, что после праздников он совместно с министром финансов Моше Кахлоном представит законопроект, который значительно улучшит положение инвалидов.

В рамках этого законопроекта бюджет на людей с ограниченными возможностями будет увеличен на четыре миллиарда шекелей в течение четырех лет.

Инвалиды, которые не могут работать, будут получать не менее 3200 шекелей в месяц, а люди с тяжелой инвалидностью – не менее четырех тысяч шекелей в месяц.

Организации инвалидов отвергли предложение Нетаниягу и заявили, что они продолжат борьбу, пока пособие по инвалидности не будет уравнено с минимальной зарплатой.

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