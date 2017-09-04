Семерых жителей Кафр Кары обвинили в непредумышленном убийстве родственницы

В понедельник, 4 сентября, прокуратура Хайфского округа предъявила семи членам семьи Абу-Шанди из Кафр Кары обвинение в непредумышленном убийстве родственницы.

Еще трое членов семьи обвинены в причинении травмы при отягчающих обстоятельствах.

Инцидент произошел 17 июля на почве земельного и денежного конфликтов. Вначале трое жителей Кафр Кары подверглись нападению, когда они находилась в автомобиле. Их обстреляли, а затем атаковали с применением огнетушителей, прутов и дубинок.

Через некоторое время последовала акция возмездия, во время которой был обстрелян один из домов в деревне. В результате погибла 70-летняя женщина.