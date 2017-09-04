Рабочую премию за 2016 год выплатят уже на следующей неделе

Рабочая премия ("маанак авода") поступит на счета 180 тысяч граждан, которым положена эта выплата, уже 13 сентября, на месяц раньше срока, установленного законом. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщило Налоговое управление.

Речь идет об отрицательном подоходном налог, выплачиваемом с целью улучшения финансового положения граждан с низкими доходами.

Общая сумма премии составит 210 миллионов шекелей. На нее имеют право работающие родители и люди старше 55 лет, ежемесячные доходы которых в 2016 году были выше 2060 шекелей, но ниже 6730 шекелей.