Нетаниягу встретился с главой правительства Македонии

В понедельник, 4 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в Иерусалиме с главой правительства Македонии Зораном Заевым.

Во время встречи Нетаниягу сказал: "Это прекрасное мгновение в наших отношениях. Мы обе маленькие демократические страны. Мы добрые друзья в плохую и хорошую погоду, в бурные и дождливые дни и в дни огня".

Заев в свою очередь отметил, что между Израилем и Македонией "нет открытых вопросов". По его словам, угроза радикализма, с которой сталкивается Израиль, актуальна и для Македонии. Глава правительства выразил надежду на то, что македонцы смогут поучиться у Израиля в различных сферах.

Напомним, в августе Израиль оказывал Македонии помощь в тушении лесных пожаров. Министр внутренней безопасности распорядился отправить в европейскую страну, где в нескольких северных районах из-за пожаров действовал режим ЧС, два пожарных самолета полиции Израиля и два военных грузовых самолета.