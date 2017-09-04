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В Израиле

На севере Израиля начинаются крупнейшие за последние 19 лет учения ЦАХАЛа

время публикации: 17:42 | последнее обновление: 18:33 блог версия для печати фото
На севере Израиля начинаются крупнейшие за последние 19 лет учения ЦАХАЛа
На севере Израиля начинаются крупнейшие за последние 19 лет учения ЦАХАЛа
На севере Израиля начинаются крупнейшие за последние 19 лет учения ЦАХАЛа
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В течение ближайших 10 дней в северном округе Израиля будут проходить крупнейшие за последние 19 лет учения ЦАХАЛа, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Маневры начнутся 5 сентября и продлятся по 14 сентября, включительно.

В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение военного транспорта на трассах от Метулы до Хадеры. Армейская пресс-служба предупреждает, что в ходе учений могут перекрываться для движения гражданского транспорта следующие трассы: 85 - от перекрестка Макр в южном направлении; 79 - в районе Кирьят-Ата, 672 и 7212 - от Нешера до Исфия; 781 - от Мицпе Авив до Тамры; 75 - в районе Рамат Ишай, 805 - от Бар-Лев до Мисгав.

Кроме того, в ходе учений в различных районах страны будут развернуты системы противоракетной обороны "Железный купол". На базах ВВС прозвучат сирены.

В маневрах, проходящих под кодовым названием "Свет Дагана" ("Ор а-Даган"), вместе с регулярными частями будут участвовать резервисты. В общей сложности, в учениях будут задействованы около 30.000 военнослужащих.

В маневрах будут задействованы пехота и артиллерия, ВВС, бронетанковые войска, спецназ, инженерные подразделения, ВМФ, разведка, Управление тылом.

Впервые в масштабных маневрах примут участие военнослужащие подразделения "Рохев шамаим" ("Небесные всадники"), в которое входят операторы тактических беспилотных летательных аппаратов.

В ходе учений будет отрабатываться сценарий, согласно которому боевики "Хизбаллы" захватывают один из населенных пунктов на границе с Ливаном, локальное столкновение перерастает в полномасштабные военные действия.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что план учений "Свет Дагана", составлялся при участии генерал-майора Йоси Бахара, командира Корпуса Генштаба в северном военном округе, с учетом оперативных потребностей северного округа.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что время и место проведения учений были определены заранее. Эти учения не связаны с оперативной обстановкой около северных границ страны.



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