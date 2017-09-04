На севере Израиля начинаются крупнейшие за последние 19 лет учения ЦАХАЛа

В течение ближайших 10 дней в северном округе Израиля будут проходить крупнейшие за последние 19 лет учения ЦАХАЛа, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Маневры начнутся 5 сентября и продлятся по 14 сентября, включительно.

В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение военного транспорта на трассах от Метулы до Хадеры. Армейская пресс-служба предупреждает, что в ходе учений могут перекрываться для движения гражданского транспорта следующие трассы: 85 - от перекрестка Макр в южном направлении; 79 - в районе Кирьят-Ата, 672 и 7212 - от Нешера до Исфия; 781 - от Мицпе Авив до Тамры; 75 - в районе Рамат Ишай, 805 - от Бар-Лев до Мисгав.

Кроме того, в ходе учений в различных районах страны будут развернуты системы противоракетной обороны "Железный купол". На базах ВВС прозвучат сирены.

В маневрах, проходящих под кодовым названием "Свет Дагана" ("Ор а-Даган"), вместе с регулярными частями будут участвовать резервисты. В общей сложности, в учениях будут задействованы около 30.000 военнослужащих.

В маневрах будут задействованы пехота и артиллерия, ВВС, бронетанковые войска, спецназ, инженерные подразделения, ВМФ, разведка, Управление тылом.

Впервые в масштабных маневрах примут участие военнослужащие подразделения "Рохев шамаим" ("Небесные всадники"), в которое входят операторы тактических беспилотных летательных аппаратов.

В ходе учений будет отрабатываться сценарий, согласно которому боевики "Хизбаллы" захватывают один из населенных пунктов на границе с Ливаном, локальное столкновение перерастает в полномасштабные военные действия.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что план учений "Свет Дагана", составлялся при участии генерал-майора Йоси Бахара, командира Корпуса Генштаба в северном военном округе, с учетом оперативных потребностей северного округа.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что время и место проведения учений были определены заранее. Эти учения не связаны с оперативной обстановкой около северных границ страны.





