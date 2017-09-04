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В Израиле

МИД Израиля призвал Северную Корею соблюдать резолюции СБ ООН

время публикации: 16:45 | последнее обновление: 16:45 блог версия для печати фото
МИД Израиля призвал Северную Корею соблюдать резолюции СБ ООН

В понедельник, 4 сентября, МИД Израиля распространил заявление, осуждающее ядерные испытания, проведенные в Северной Корее.

"Северная Корея должна соблюдать все резолюции Совета безопасности ООН на эту тему и воздерживаться от испытаний и разработки оружия массового поражения, а также систем его доставки", - говорится в заявлении МИДа.

"Решительный ответ международного сообщества способен удержать другие страны от того, чтобы вести себя подобным образом", - говорится в заявлении.

3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытаний был отдан Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытания боезаряда не привели к утечке радиации или другим вредным воздействиям на окружающую среду.

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