Полиция предотвратила попытку контрабанды наркотиков в банках из-под шоколадной пасты

Полиция предотвратила попытку контрабанды наркотиков общей массой один килограмм, спрятанных в банках из-под шоколадной пасты. Стоимость обнаруженных наркотиков оценивается в 300 тысяч шекелей. Об этом сообщает в понедельник, 4 сентября, пресс-служба полиции.

Расследование началось на прошлой неделе, когда таможня задержала две заграничные посылки, отправленные адресатам в Иерусалиме и на северы страны. В ходе проверки в банках из-под шоколадной пасты был обнаружен метамфетамин.

Полиция задержала по подозрению в ввозе наркотиков двоих мужчин, 27 и 45 лет, которым предназначались посылки.