4 сентября 2017 г.
последняя новость: 14:04
Репатриант объявил себя отцом звезды
Легендарный комиссар уходит из кино
Два пирога одним махом
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:47 Житель Бней-Брака обвиняется в угрозах атеистам и реформистам
13:25 Выставка "Эгед": израильские автобусы – от Бялика до наших дней
13:22 Полиция предотвратила попытку контрабанды наркотиков в банках из-под шоколадной пасты
13:14 Депутат Кнессета Орен Хазан будет обвинен в нападении на должностное лицо
12:54 Семерых жителей Кафр Кары обвинили в непредумышленном убийстве родственницы
12:25 Рабочую премию за 2016 год выплатят уже на следующей неделе
11:12 Борцы за права инвалидов митингуют возле здания "Гистадрута" в Тель-Авиве и на шоссе №4
11:02 Мэрия Тель-Авива начинает "охоту" на велосипедистов
10:11 Полиция допрашивает бывшего министра, подозреваемого в причастности к делу 3000
10:05 Предъявлены обвинения подросткам, совершившим нападение в Тель-Авиве
В Израиле

Полиция предотвратила попытку контрабанды наркотиков в банках из-под шоколадной пасты

время публикации: 13:22 | последнее обновление: 13:24 блог версия для печати фото
Полиция предотвратила попытку контрабанды наркотиков в банках из-под шоколадной пасты

Полиция предотвратила попытку контрабанды наркотиков общей массой один килограмм, спрятанных в банках из-под шоколадной пасты. Стоимость обнаруженных наркотиков оценивается в 300 тысяч шекелей. Об этом сообщает в понедельник, 4 сентября, пресс-служба полиции.

Расследование началось на прошлой неделе, когда таможня задержала две заграничные посылки, отправленные адресатам в Иерусалиме и на северы страны. В ходе проверки в банках из-под шоколадной пасты был обнаружен метамфетамин.

Полиция задержала по подозрению в ввозе наркотиков двоих мужчин, 27 и 45 лет, которым предназначались посылки.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 сентября 2017 г.
Полиция арестовала главу криминальной группировки Михаэля Мора
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 сентября 2017 г.
Трем туристкам из Мексики предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 сентября 2017 г.
Полиция задержала 33 подозреваемых в торговле наркотиками и оружием
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 сентября 2017 г.
Оружие и наркотики обнаружены в одном из арабских кварталов Иерусалима
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 августа 2017 г.
Подозрение: житель Иерусалима снял номер в гостинице для торговли наркотиками
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 августа 2017 г.
Жительница Димоны пыталась провезти в трусах и лифчике 0,5 кг кокаина







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 4 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017