Прогноз погоды на 4 сентября: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 4 сентября, будет малооблачно и жарко. Температура воздуха немного ниже, чем вчера, но все еще незначительно выше среднесезонной. Очень жарко и сухо в горных районах. Влажно и душно на побережье, возможна дымка в утренние часы.

В Иерусалиме – 22-32 градусов, в Тель-Авиве – 26-30, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 29-40. В Беэр-Шеве – 24-34, в Мицпе-Рамоне – 20-31, на побережье Мертвого моря – 30-39, в Ашкелоне – 26-30, в Ариэле – 21-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-39, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 30 км/ч).

Во вторник-среду ожидается постепенный спад жары. В четверг – без существенных изменений.