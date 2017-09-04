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В Израиле

В столовой йешивы "Поневеж" произошла массовая драка: задержаны восемь учащихся

время публикации: 18:58 | последнее обновление: 18:58 блог версия для печати фото
В столовой йешивы "Поневеж" произошла массовая драка: задержаны восемь учащихся

В столовой йешивы "Поневеж" в Бней-Браке вспыхнула массовая драка между двумя группами учащихся. В ходе потасовки кто-то из студентов применил слезоточивый газ.

Полицейские, вызванные в йешиву, задержали восьмерых учащихся. Четверо юношей были доставлены в больницу с легкими травмами.

Йешива "Поневеж" является престижным учебным заведением для ультраортодоксальной молодежи, придерживающейся "литовского" направления в иудаизме. Ее основателем был Йосеф Шломо-Каганман. В 1969 году пост управляющего занял его сын, раввин Авраам Каганман.

Еще при жизни Авраама Каганмана между его духовными наследниками , сыном Элиэзером Каганманом и зятем раввином Шломо Марковичем началась борьба за пост директора. С 1999 года под крышей "Поневежа" практически действуют две йешивы. Каждый из поступающих на учебу юношей должен выбрать, к какому из лагерей он примкнет.

Самый крупный конфликт между двумя группами учащихся произошел в январе 2015 году, который привел к аресту 30 студентов.

Столкновения между двумя лагерями возобновляются ежегодно в месяц Элул, последний месяц еврейского календаря, когда учащиеся начинают делить освободившиеся места в студенческом общежитии.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 января 2015 г.
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