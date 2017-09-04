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В Израиле

В Араде желтый скорпион ужалил полуторагодовалого ребенка

время публикации: 19:42 | последнее обновление: 19:42 блог версия для печати фото
В Араде желтый скорпион ужалил полуторагодовалого ребенка

В Араде полуторагодовалого мальчика ужалил желтый скорпион. Фельдшеры скорой помощи "Маген Давид Адом" после оказания ребенку первой помощи доставили его в приемное отделение больницы "Сорока" в Беэр-Шеве.

Состояние мальчика оценивается как тяжелое.

Справка:

Желтый скорпион (Leiurus quinquestriatus, именуемый также палестинским или израильским скорпионом) населяет сухие и пустынные области на севере Африки, Аравийском полуострове и Ближнем Востоке. Типичная среда обитания – пустыни или дюны.

Желтые скорпионы обладают активным и довольно агрессивным характером. Их яд очень сильный и содержит смесь нейротоксинов c дозой ЛД50 (средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы). Он наиболее опасен для детей, стариков и ослабленных людей (особенно людей с заболеваниями сердца); для взрослых здоровых людей представляет меньшую опасность. Тем не менее, любая интоксикация может завершиться анафилаксией – потенциально опасной для жизни аллергией на яд. Как правило, причиной смерти в результате укуса желтого скорпиона является отек легких.

(по материалам Циклопедии)

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