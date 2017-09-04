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В Израиле

Дело 3000: полиция намерена допросить министра Юваля Штайница

время публикации: 08:39 | последнее обновление: 08:59 блог версия для печати фото
Юваль Штайниц

Полиция взвешивает возможность вызвать на допрос по делу 3000 министра энергетики Юваля Штайница, сообщает в понедельник, 4 сентября, сайт NRG.

Согласно опубликованной информации, следователи намерены получить от Штайница свидетельские показания, касающиеся периода его пребывания на должности министра стратегического планирования. Штайниц занимал этот пост с марта 2013 по май 2015 года, а главой его канцелярии в этот период был Давид Шаран, ставший позднее главой канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу. 3 сентября Шаран был задержан по подозрению в причастности к делу 3000.

Шаран подозревается в том, что получал взятки от Мики Ганора, являвшегося представителем германского концерна ThyssenKrupp при заключении сделки о приобретении подводных лодок. Полиция намеревается проверить, что именно было известно Ювалю Штайницу о действиях главы своего штаба.

Как пишет "Исраэль а-Йом", после предоставления Мики Ганору статуса государственного свидетеля, он дал показания, которые привели ко второй волне задержаний подозреваемых, среди которых был и Давид Шаран. Вечером 3 сентября мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил срок содержания под стражей Шарана до 7 сентября.

Как сообщалось ранее, накануне были задержаны для допроса шесть подозреваемых в причастности к делу 3000. Имя одного из допрошенных, бригадного генерала запаса ВМС, запрещено к публикации. Он подозревается в том, что передавал деньги от Мики Ганора бывшему заместителю Совета по национальной безопасности Авриэля Бар Йосефу, продвигая тем самым назначение Ганора представителем германского концерна в Израиле. Это назначение, в свою очередь, продвинуло заключение сделки по приобретению подводных лодок. Срок содержания под стражей бригадного генерала запаса продлен на четыре дня.

Среди допрошенных был и бывший командующий ВМС ЦАХАЛа Элиезер (Чайни) Маром. Он был единственным, кого полиция не попросила оставить под стражей после допроса.

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