4 сентября 2017 г.
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В Израиле

На улице Аленби в Тель-Авиве автобус сбил электровелосипедиста

время публикации: 19:14 | последнее обновление: 19:46 блог версия для печати фото
На улице Аленби в Тель-Авиве автобус сбил электровелосипедиста
На улице Аленби в Тель-Авиве автобус сбил электровелосипедиста

На улице Аленби в Тель-Авиве автобус сбил 60-летнего мужчину, передвигавшегося на электровелосипеде.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщила, что вызов поступил в 18:40. Парамедики, оказывавшие пострадавшему первую помощь на месте ДТП, сообщили, что мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу "Ихилов".

Отметим, что 4 сентября мэрия Тель-Авива сообщила, что муниципальные инспекторы начинают следить за исполнением "закона о велосипедах" и выписывать штрафы велосипедистам, которые ездят по тротуарам, подвергая опасности пешеходов на тротуарах.

Согласно муниципальным инструкциям, на электровелосипедах и самокатах можно передвигаться исключительно по велодорожкам или по дороге.

На улице Аленби в Тель-Авиве, где произошла авария, велодорожек нет.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 сентября 2017 г.
Мэрия Тель-Авива начинает "охоту" на велосипедистов. Муниципальные правила движения







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