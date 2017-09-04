На улице Аленби в Тель-Авиве автобус сбил электровелосипедиста

На улице Аленби в Тель-Авиве автобус сбил 60-летнего мужчину, передвигавшегося на электровелосипеде.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщила, что вызов поступил в 18:40. Парамедики, оказывавшие пострадавшему первую помощь на месте ДТП, сообщили, что мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу "Ихилов".

Отметим, что 4 сентября мэрия Тель-Авива сообщила, что муниципальные инспекторы начинают следить за исполнением "закона о велосипедах" и выписывать штрафы велосипедистам, которые ездят по тротуарам, подвергая опасности пешеходов на тротуарах.

Согласно муниципальным инструкциям, на электровелосипедах и самокатах можно передвигаться исключительно по велодорожкам или по дороге.

На улице Аленби в Тель-Авиве, где произошла авария, велодорожек нет.