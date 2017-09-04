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В Израиле

Мэрия Тель-Авива начнет штрафовать велосипедистов за езду по тротуарам

время публикации: 11:02 | последнее обновление: 11:02 блог версия для печати фото
Мэрия Тель-Авива начнет штрафовать велосипедистов за езду по тротуарам

В понедельник, 4 сентября, мэрия Тель-Авива сообщила о том, что на этой неделе она начнет следить за исполнением "закона о велосипедах" и выписывать штрафы велосипедистам, которые ездят по тротуарам, подвергая опасности пешеходов.

Поначалу нарушителям будут только делать предупреждения. Затем последуют штрафы в размере от 100 до 1000 шекелей. Следить за исполнением закона будут муниципальные инспекторы.

В июне в Тель-Авиве стартовал пилотный проект: нескольким группам полицейских на велосипедах был доверен контроль над соблюдением правил дорожного движения велосипедистами.

Самым частым нарушением, за которое теперь выписывается штраф, является езда на велосипеде по тротуару, если на нем нет выделенной дорожки для велосипедистов. При первом задержании за такое нарушение велосипедист получает минимальный штраф 100 шекелей (если у нарушителя есть водительские права, в такой ситуации поначалу полицейские могут ограничиться предупреждением; если нарушитель ведет себя агрессивно и вступает в спор с полицейскими, даже за первое нарушение штраф может быть увеличен).

Около 100 тысяч жителей и гостей Тель-Авива передвигаются по городу на велосипедах, примерно каждый пятый из них – на электровелосипеде. Популярны также самокаты с электромотором.

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