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4 сентября 2019 г.
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В Израиле

Нетаниягу: "Евреи всегда будут жить в Хевроне"

время публикации: 17:51 | последнее обновление: 17:51 блог версия для печати фото
Нетаниягу: "Евреи всегда будут жить в Хевроне"
Нетаниягу: "Евреи всегда будут жить в Хевроне"
Нетаниягу: "Евреи всегда будут жить в Хевроне"

В среду, 4 сентября, глава правительства Биньямин Нетаниягу впервые с 1998 года посетил Хеврон, где принял участие в государственной церемонии, посвященной памяти евреев, убитых 90 лет назад во время погромов в Подмандатной Палестине.

В этой церемонии вместе с премьером приняли участие спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, который в своей речи пообещал, что на Хеврон будет распространен израильский суверенитет и город станет "матерью всех израильских городов", а также депутаты Кнессета.

Церемония проходит под усиленной охраной армии. Арабские СМИ отмечают, что в связи с прибытием Нетаниягу и Ривлина в Хевроне были усилены меры безопасности. В частности, были закрыты многие магазины, расположенные в непосредственной близости от дороги, по которой должны проследовать автомобили премьер-министра и президента. Впрочем, на жизни в арабских кварталах Хеврона этот визит почти не отразился.

В своей речи Биньямин Нетаниягу объявил, что на прошлой неделе еврейские семьи заселились в спорный дом в Хевроне, известный под названием "Бейт Махпела", за который велась судебная тяжба на протяжении последних 6 лет. "Мы занимаемся и другими важными вопросами, касающимися доступа в Пещеру Праотцев и прав на еврейскую собственность. Мы пришли не для того, чтобы отнять у кого-то землю, но мы не позволим изгнать нас. Мы не чужаки в Хевроне, и останемся здесь навсегда", - заявил он.

Визит главы правительства в Хеврон за 13 дней до выборов имеет очевидный электоральный оттенок. Предположительно, именно поэтому президент Израиля Реувен Ривлин, также посетивший сегодня город, отказался от участия в официальной церемонии. Кроме того, визит израильского премьера практически не освещался в СМИ.

Пресс-секретарь лидера ПА Набиль Абу Рудейна, высказал озабоченность по поводу визита израильского премьера в Хеврон. "Мы предупреждаем, что визит Нетаниягу, направленный то, чтобы получить поддержку правых избирателей на выборах в Израиле, может иметь опасные последствия. Мы возлагаем на правительство Израиля ответственность за эскалацию напряженности и втягивание региона в религиозную войну", - заявил пресс-секретарь Махмуда Аббаса.

После окончания церемоний премьер-министр встретится с лидерами еврейского квартала города. Ожидается, что Нетаниягу пообещает возобновить строительство в Хевроне и ускорить реализацию принятого решения о строительстве 31 единицы жилья на месте бывшей базы ЦАХАЛа в Хевроне.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 сентября 2019 г.
Ривлин не посетит мероприятие в Хевроне с участием Нетаниягу
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 сентября 2019 г.
ХАМАС обвинил Нетаниягу в осквернении палестинской святыни
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 сентября 2019 г.
Нетаниягу посетит Хеврон и пообещает расширение еврейского квартала





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Среда, 4 сентября 2019 г.
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