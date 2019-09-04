Ривлин не посетит мероприятие в Хевроне с участием Нетаниягу

Президент Израиля Рецвен Ривлин не примет участия в церемонии памяти жертв погрома в Хевроне.

В официальном объяснении, представленном пресс-службой главы государства, говорится, что президент Ривлин ограничится участием в конференции, которая пройдет в Кирьят-Арбе, а затем посетит Пещеру праотцев.

"Президент Ривлин регулярно бывает в Хевроне, в том числе и без каких-либо специальных поводов. Сегодня распорядок его дня позволяет участие лишь в двух мероприятиях", - отмечают спикеры Ривлина.

Официальная церемония начнется в 17:00, и в ней примут участие премьер-министр Биньямина Нетаниягу, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, а также депутаты и министры от "Ликуда". Предполагается, что Ривлин отменил свое участие в мероприятии, так как несмотря на ее заявленный характер государственной церемонии, она будет носить явно политический и предвыборный характер.

Отметим, что Нетаниягу посещает Хеврон впервые с 1998 года, и за 13 дней до выборов такой визит имеет очевидный электоральный оттенок. После окончания церемоний премьер-министр встретится с лидерами еврейского квартала города. Ожидается, что Нетаниягу пообещает возобновить строительство в Хевроне и ускорить реализацию принятого решения о строительстве 31 единицы жилья на месте бывшей базы ЦАХАЛа в Хевроне.