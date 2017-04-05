Из-за концерта Бритни Спирс изменена дата праймериз в партии "Авода"

Избирательная комиссия в партии "Авода" приняла решение о переносе даты праймериз с 3 на 4 июля 2017 года. Решение изменить дату выборов лидера партии было принято в связи с концертом знаменитой американской певицы Бритни Спирс.

Концерт состоится 3 июля в парке А-Яркон, и в партии "Авода" сочли, что это может создать помехи на пути людей, направляющихся на голосование. "Есть опасность того, что люди не смогут добраться до избирательных участков в центре страны, и поэтому было решено перенести дату выборов на 4 июля", - говорится в решении комиссии.

В случае необходимости проведения второй круга праймериз, он состоится через десять дней после первого.

В настоящий момент о намерении баллотироваться на пост председателя партии "Авода" заявили ее действующий лидер Ицхак Герцог, депутаты Кнессета Амир Перец, Омер Бар-Лев и Эрэль Маргалит, а также бывший министр экологии Ави Габай.





