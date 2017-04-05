Минобороны выбрало артиллерийские установки "Эльбит", чтобы избежать эмбарго

Министерство обороны Израиля, проводившее тендер на разработку мобильных артиллерийских систем нового поколения для нужд ЦАХАЛа, сделало окончательный выбор в пользу предложения концерна "Эльбит".

Конкурентом "Эльбита" выступал консорциум из концернов "Израильская авиационная промышленность" (ТАА, IAI), "Израильская военная промышленность" (ТААС, IMI) и германской компании KMW.

После многомесячного анализа специальная комиссия, занимавшаяся проведением тендера, рекомендовала отдать контракт стоимостью около 800 миллионов долларов "Эльбиту".

Новые 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки должны иметь скорострельность 6 выстрелов в минуту и дальность боя в 40 километров.

Одним из важных аспектов в пользу "Эльбита" стали опасения возможных санкций и эмбарго на поставку вооружений Израилю, что могло привести к проблемам в случае производства артиллерийских систем консорциумом с участием иностранной компанией, сообщает "Глобс".

Напомним, что после операции "Нерушимая скала", когда в ходе боевых действий власти США наложили ограничения на поставку Израилю боеприпасов для вертолетов, в Иерусалиме решили сделать упор на разработку собственных систем.