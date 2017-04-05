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Минобороны выбрало артиллерийские установки "Эльбит", чтобы избежать эмбарго

время публикации: 08:16 | последнее обновление: 08:16 блог версия для печати фото
Минобороны выбрало артиллерийские установки "Эльбит", чтобы избежать эмбарго

Министерство обороны Израиля, проводившее тендер на разработку мобильных артиллерийских систем нового поколения для нужд ЦАХАЛа, сделало окончательный выбор в пользу предложения концерна "Эльбит".

Конкурентом "Эльбита" выступал консорциум из концернов "Израильская авиационная промышленность" (ТАА, IAI), "Израильская военная промышленность" (ТААС, IMI) и германской компании KMW.

После многомесячного анализа специальная комиссия, занимавшаяся проведением тендера, рекомендовала отдать контракт стоимостью около 800 миллионов долларов "Эльбиту".

Новые 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки должны иметь скорострельность 6 выстрелов в минуту и дальность боя в 40 километров.

Одним из важных аспектов в пользу "Эльбита" стали опасения возможных санкций и эмбарго на поставку вооружений Израилю, что могло привести к проблемам в случае производства артиллерийских систем консорциумом с участием иностранной компанией, сообщает "Глобс".

Напомним, что после операции "Нерушимая скала", когда в ходе боевых действий власти США наложили ограничения на поставку Израилю боеприпасов для вертолетов, в Иерусалиме решили сделать упор на разработку собственных систем.

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