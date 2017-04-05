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В Израиле

Призыв о помощи в Facebook привел к задержанию 17-летнего насильника

время публикации: 18:23 | последнее обновление: 18:23 блог версия для печати фото
Призыв о помощи в Facebook привел к задержанию 17-летнего насильника

В окружной суд Беэр-Шевы подано обвинительное заключение против 17-летнего жителя Ашкелона, который в течение длительного времени насиловал и совершал действия сексуального характера в отношении младших сестер. Задержанный признал свою вину.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что расследование было начато после того, как 16-летняя девушка в социальной сети Facebook попросила помощи, рассказав, что она регулярно подвергается насилию. Полицейские разыскали девушку. Она рассказала, что в течение двух последних лет старший брат приходит по ночам к ней в комнату. По словам пострадавшей, она рассказывала о происходящем родителям. Однако они предпочли поверить ее брату, который обвинил сестру во вранье.

Следователи по работе с несовершеннолетними также встречались с младшими сестрами пострадавшей, однако они утверждали, что им ничего не известно и брат их не обижает. Однако спустя несколько дней одна из сестер призналась учителю, что соврала следователям. Во время второй встречи с девочками выяснилось, что они также подвергались сексуальным домогательствам.

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