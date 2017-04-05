Певец и музыкант Авив Гефен взвешивает возможность вступления в политику

Известный музыкант и певец Авив Гефен взвешивает возможность вступления в политическую жизнь. Об этом он сообщил в интервью изданию Lady Globes.

Гефен заявил: "Я не отвергаю никаких возможностей, и если приму решение, то вполне вижу себя в политике".

Музыкант добавил: "Я обладаю немалой электоральной силой. 25 лет я собираю публику, и многие из этих людей проголосуют за меня".

Певец поделился своими сомнениями: "Я часто говорю себе: "Тебе 44 года, поведи за собой тех, кто приходит тебя слушать, присоедини сильных, харизматичных, известных людей и влияй". Но я знаю, что время этого еще не пришло так как политика лишит меня возможности заниматься искусством".

Гефен рассказал, что в минувшие годы многие партии обращались к нему с предложением баллотироваться в Кнессет, однако он всякий раз отказывался. Певец не сообщил, о каких именно партиях идет речь.