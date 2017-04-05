5 апреля 2017 г.
последняя новость: 20:44
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:40 Депутаты от коалиции покинули заседание Кнессета, инициированное оппозицией
19:36 Шестеро израильтян, погибших за рубежом, признаны жертвами террора
18:48 Продолжится поиск артефактов в грунте, вывезенном с Храмовой горы
18:23 Призыв о помощи в Facebook привел к задержанию 17-летнего насильника
17:57 Трое солдат приговорены к 42 дням тюрьмы за жестокое обращение с террористом
17:36 НДИ о реорганизации Корпорации общественного вещания: это дискриминация радио РЭКА
16:59 ТАСС: Израиль предложил России помощь в расследовании теракта в Петербурге
16:42 Госконтролер: возможности государства наказывать провинившихся госслужащих крайне ограничены
16:35 Житель Меа-Шеарим задержан по подозрению в нападении на военнослужащего
16:01 Группа российских бизнесменов отправляется в пешее паломничество через пустыню Арава
В Израиле

Певец и музыкант Авив Гефен взвешивает возможность вступления в политику

время публикации: 13:55 | последнее обновление: 13:55 блог версия для печати фото
Авив Гефен

Известный музыкант и певец Авив Гефен взвешивает возможность вступления в политическую жизнь. Об этом он сообщил в интервью изданию Lady Globes.

Гефен заявил: "Я не отвергаю никаких возможностей, и если приму решение, то вполне вижу себя в политике".

Музыкант добавил: "Я обладаю немалой электоральной силой. 25 лет я собираю публику, и многие из этих людей проголосуют за меня".

Певец поделился своими сомнениями: "Я часто говорю себе: "Тебе 44 года, поведи за собой тех, кто приходит тебя слушать, присоедини сильных, харизматичных, известных людей и влияй". Но я знаю, что время этого еще не пришло так как политика лишит меня возможности заниматься искусством".

Гефен рассказал, что в минувшие годы многие партии обращались к нему с предложением баллотироваться в Кнессет, однако он всякий раз отказывался. Певец не сообщил, о каких именно партиях идет речь.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 1 августа 2014 г.
Авив Гефен: Ханин Зуаби и Гидеон Леви – дешевые провокаторы







  Rating@Mail.ru  
Среда, 5 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017