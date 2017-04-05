5 апреля 2017 г.
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В Израиле

Госконтролер: возможности государства наказывать провинившихся госслужащих крайне ограничены

время публикации: 16:42 | последнее обновление: 17:04 блог версия для печати фото
Госконтролер: возможности государства наказывать провинившихся госслужащих крайне ограничены

Государственный контролер Йосеф Шапира опубликован новый отчет, посвященный состоянию государственной службы.

Среди прочего, Йосефа Шапира отмечает недостаточный уровень финансирования утвержденной правительством в 2011 году реформы государственной службы и несогласованную работу координирующего комитета реформы из-за конфликтов среди его членов.

Хотя управлению госслужащих удалось добиться существенного сокращения срока проведения конкурсов на занятие освободившихся мест (со 105 до 65 дней в среднем), основные цели реформы еще не достигнуты.

Госконтролер указывает в своем отчете на крайне ограниченные возможности государства наказывать провинившихся государственных служащих из-за проблематичных отношений между следственным и дисциплинарным отделами управления госслужащих и между управлением госслужащих и министерствами.

"Через 18 лет после того, как комиссия Кремницера указала на чувство беспомощности директоров, не имеющих эффективных средств для борьбы с нарушениями дисциплины, ситуация не изменилась", - говорится в отчете.

Шапира призвал министерство юстиции ускорить утверждение нового закона о дисциплине на государственной службе.

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Среда, 5 апреля 2017 г.
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