5 апреля 2017 г.
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В Израиле

Разрешено к публикации: задержан активист ХАМАС, готовивший теракты в Израиле

время публикации: 12:49 | последнее обновление: 12:49 блог версия для печати фото
Разрешено к публикации: задержан активист ХАМАС, готовивший теракты в Израиле

В среду, 5 апреля, была разрешена к публикации информация о том, что общая служба безопасности (ШАБАК) совместно с военнослужащими ЦАХАЛа задержала Малека Юсуфа Казмара, жителя Калькилии.

Он был задержан в конце февраля, и несколько дней назад ему было предъявлено обвинение.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый был завербован организацией ХАМАС в августе 2015 года. В январе 2016 Казмара направили в тренировочный лагерь в Сирии, где он проходил учения по стрельбе, а также овладевал теоретическими знаниями в области производства взрывных устройств.

В январе 2017 года он встретился с представителями ХАМАС в Турции и получил задание вербовать агентов на территории Израиля и готовиться к совершению диверсий. Он был задержан вскоре после возвращения в Израиль, и на следствии сообщил подробности полученных им указаний.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 апреля 2017 г.
Попытка теракта возле Калькилии: террорист разоружен и задержан







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Среда, 5 апреля 2017 г.
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