5 апреля 2017 г.
последняя новость: 20:44
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В Израиле

Житель Меа-Шеарим задержан по подозрению в нападении на военнослужащего

время публикации: 16:35 | последнее обновление: 16:42 блог версия для печати

В иерусалимском квартале Меа-Шеарим, большинство жителей которого составляют ультрарелигиозные евреи, местные жители атаковали военнослужащего бригады "Гивати". Несколько десятков человек окружили солдата, выкрикивая в его адрес ругательства и бросая в него сырые яйца.

Пресс-служба полиции сообщила, что в иерусалимском районе Меа-Шеарим задержан местный житель, подозреваемый в нападении на военнослужащего ЦАХАЛа. Задержанный доставлен в отделение полиции "Лев а-Бира" для беседы со следователями.

Отметим, что в иерусалимском районе Меа-Шерим регулярно происходят атаки на военнослужащих ЦАХАЛа. Предыдущий случай произошел 2 апреля, когда толпа ультраортодоксов преследовала религиозного солдата, появившегося в квартале в военной форме. Военнослужащий был вынужден спрятаться от преследователей в книжном магазине и вызвать полицию. За ним была отправлена патрульная машина.

13 марта в Меа-Шеарим в нескольких местах были повешены куклы, изображающие религиозных евреев в форме солдат ЦАХАЛа. Полиция начала расследование, чтобы установить, кто стоит за этими уголовно наказуемыми провокациями.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 апреля 2017 г.
В Меа-Шеарим толпа едва не линчевала солдата
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 марта 2017 г.
Провокация на Пурим: в Меа Шеарим "повесили солдат"







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Среда, 5 апреля 2017 г.
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