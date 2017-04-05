Житель Меа-Шеарим задержан по подозрению в нападении на военнослужащего

В иерусалимском квартале Меа-Шеарим, большинство жителей которого составляют ультрарелигиозные евреи, местные жители атаковали военнослужащего бригады "Гивати". Несколько десятков человек окружили солдата, выкрикивая в его адрес ругательства и бросая в него сырые яйца.

Пресс-служба полиции сообщила, что в иерусалимском районе Меа-Шеарим задержан местный житель, подозреваемый в нападении на военнослужащего ЦАХАЛа. Задержанный доставлен в отделение полиции "Лев а-Бира" для беседы со следователями.

Отметим, что в иерусалимском районе Меа-Шерим регулярно происходят атаки на военнослужащих ЦАХАЛа. Предыдущий случай произошел 2 апреля, когда толпа ультраортодоксов преследовала религиозного солдата, появившегося в квартале в военной форме. Военнослужащий был вынужден спрятаться от преследователей в книжном магазине и вызвать полицию. За ним была отправлена патрульная машина.

13 марта в Меа-Шеарим в нескольких местах были повешены куклы, изображающие религиозных евреев в форме солдат ЦАХАЛа. Полиция начала расследование, чтобы установить, кто стоит за этими уголовно наказуемыми провокациями.