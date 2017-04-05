5 апреля 2017 г.
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В Израиле

Ашеру Фареджу предъявлено обвинение в убийстве Товы Караро

время публикации: 11:51 | последнее обновление: 11:51 блог версия для печати фото
Ашер Фаредж в суде

В среду, 5 апреля, прокуратура центрального округа предъявила обвинения Ашеру Фареджу, задержанному за убийство медсестры Товы Караро в Холоне.

Согласно тексту обвинительного заключения, которое было представлено в окружном суде Тель-Авива, 3 января 2017 года Фаредж получил прививку от гриппа, которую ему ставила Това Караро. Впоследствии Фаредж пришел к выводу, что его плохое самочувствие связано и недобросовестно сделанной процедурой. Он распространял оскорбления и угрозы в адрес Товы Караро, и в какой-то момент у него созрело решение убить медсестру.

13 марта он позвонил в поликлинику и назначил очередь на анализ крови. На следующее утро явился в поликлинику, имея при себе бутылку с воспламеняющейся смесью и две зажигалки. Он дождался своей очереди, вошел в комнату и вылил содержимое бутылки на женщину, потом поджег ее и скрылся. Това Караро скончалась на месте. Убийца был задержан через короткое время.

Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым и способным отвечать за свои действия.

Одновременно с подачей обвинительного заключения прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания обвиняемого под стражей.

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Среда, 5 апреля 2017 г.
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