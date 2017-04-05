В районе Иерихона обнаружены теплицы с тысячами кустов марихуаны

Пресс-служба полиции сообщает, что 4 апреля в окрестностях Иерихона в ходе специального рейда сотрудниками израильских правоохранительных органов были обнаружены две теплицы, в которых выращивали марихуану.

В общей сложности, в этих теплицах росли более 5 тысяч кустов марихуаны. Их совокупная масса составляла примерно 1,3 тонны.

Задержаны двое подозреваемых в выращивании конопли: палестинский араб и гражданин Египта, им примерно по 40 лет.

В сообщении пресс-службы полиции отмечается, что операция была проведена после тщательного тайного расследования.

Судя по имеющейся информации, теплицы располагались в так называемой "зоне С", которая не контролируется палестинской администрацией.

Напомним, что месяц назад правительство Израиля одобрило предложение министра внутренней безопасности Гилада Эрдана ("Ликуд") и министра юстиции Айелет Шакед ("Байт Иегуди") о постепенной декриминализации употребления марихуаны, что будет означать прекращение практики уголовного преследования за употребление марихуаны, потребителям легких наркотиков будут выписываться административные штрафы. В то же время, производство легких наркотиков остается уголовно наказуемым деянием.





