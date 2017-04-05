5 апреля 2017 г.
последняя новость: 10:39
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:39 Объявлены учебные заведения, получившие премию министерства просвещения
10:02 В районе Иерихона обнаружены теплицы с тысячами кустов марихуаны
09:42 Адвокат подозревается в передаче кокаина заключенному в тюрьме "Аялон"
09:06 Из-за концерта Бритни Спирс изменена дата праймериз в партии "Авода"
08:24 "Исраэль а-Йом": сотрудники министерства главы правительства пострадали от соприкосновения с неизвестным веществом
08:16 Минобороны выбрало артиллерийские установки "Эльбит", чтобы избежать эмбарго
07:43 В рамат-ганском "Сафари" за месяц скончались две самки орангутанга
07:32 ДТП на шоссе №4, погибли два человека
07:22 Беспорядки в лагере беженцев Даэйше, ранен молодой палестинский араб
05:28 Начинаются учения полиции на юге страны
В Израиле

В районе Иерихона обнаружены теплицы с тысячами кустов марихуаны

время публикации: 10:02 | последнее обновление: 10:23 блог версия для печати фото
В районе Иерихона обнаружены теплицы с тысячами кустов марихуаны
В районе Иерихона обнаружены теплицы с тысячами кустов марихуаны
В районе Иерихона обнаружены теплицы с тысячами кустов марихуаны

Пресс-служба полиции сообщает, что 4 апреля в окрестностях Иерихона в ходе специального рейда сотрудниками израильских правоохранительных органов были обнаружены две теплицы, в которых выращивали марихуану.

В общей сложности, в этих теплицах росли более 5 тысяч кустов марихуаны. Их совокупная масса составляла примерно 1,3 тонны.

Задержаны двое подозреваемых в выращивании конопли: палестинский араб и гражданин Египта, им примерно по 40 лет.

В сообщении пресс-службы полиции отмечается, что операция была проведена после тщательного тайного расследования.

Судя по имеющейся информации, теплицы располагались в так называемой "зоне С", которая не контролируется палестинской администрацией.

Напомним, что месяц назад правительство Израиля одобрило предложение министра внутренней безопасности Гилада Эрдана ("Ликуд") и министра юстиции Айелет Шакед ("Байт Иегуди") о постепенной декриминализации употребления марихуаны, что будет означать прекращение практики уголовного преследования за употребление марихуаны, потребителям легких наркотиков будут выписываться административные штрафы. В то же время, производство легких наркотиков остается уголовно наказуемым деянием.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 марта 2017 г.
Лаборатория по выращиванию марихуаны обнаружена в квартире в Холоне
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 марта 2017 г.
Возле детского сада в Петах-Тикве обнаружены саженцы марихуаны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 марта 2017 г.
В ходе спецоперации полиция изъяла десятки флаконов с "наркотиком изнасилования"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 марта 2017 г.
Правительство одобрило предложение о декриминализации употребления марихуаны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 ноября 2016 г.
Полицией задержан ученый-ботаник, выращивавший новый сорт марихуаны







  Rating@Mail.ru  
Среда, 5 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017