Министр транспорта и разведки Исраэль Кац представил проект строительства "острова Газа"

В среду, 5 апреля, министр транспорта и разведки Исраэль Кац представил на специальной пресс-конференции проект своей экономической региональной инициативы.

Речь идет о проекте создания искусственного острова у берегов сектора Газы, а также о прокладывании железнодорожных путей из Израиля в Иорданию и Саудовскую Аравию.

В соответствии с планом, который представил министр, "Поезд долин" будет следовать до КПП "Шейх Хусейн" на границе с Иорданией, а оттуда вглубь Хашимитского королевства. Одновременно сеть поездов в Саудовской Аравии объединится с иорданской системой железнодорожного сообщения, что откроет доступ и в Израиль.

Говоря о секторе Газы, Исраэль Кац вновь подчеркнул необходимость завершения гражданского размежевания с сектором Газы. Министр предлагает построить искусственный остров с морским портом и аэропортом, который будет соединен с Газой с помощью моста.

"Осуществление этого проекта призвано обеспечить палестинцам экономическую и транспортную связь с миром, а государству Израиль – безопасность, – сказал Исраэль Кац.

В недавнем интервью NEWSru.co.il Кац отмечал: "Я предлагаю завершить размежевание с сектором Газы. Я был против этого шага в 2005 году, но сейчас, раз уж он сделан, надо его завершить. Я многократно говорил о необходимости создания искусственного острова, на котором будет построен порт и остальные инфраструктуры. Мы должны освободиться от Газы полностью".

Выступая перед журналистами, министр подчеркнул, что по просьбе главы правительства Биньямина Нетаниягу он показал свой проект специальному представителю президента США на Ближнем Востоке Джейсону Гринблатту. По словам Каца, Гринблатт проявил заинтересованность в продвижении этого проекта и сказал, что попытается заручиться поддержкой президента Трампа.

"Я сказал господину Гринблатту, что для реализации проекта не потребуется финансовая помощь со стороны США, а лишь поддержка и посредничество в контактах с Иорданией. Бизнесмены будут инвестировать деньги в проект, что позволит его практическую реализацию", – пояснил министр. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время программа будет утверждена военно-политическим кабинетом министров.





