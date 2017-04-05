5 апреля 2017 г.
последняя новость: 20:44
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В Израиле

Депутаты от коалиции покинули заседание Кнессета, инициированное оппозицией

время публикации: 20:40 | последнее обновление: 20:40 блог версия для печати

По требованию оппозиционных партий "Сионистский лагерь" и МЕРЕЦ в среду, 5 апреля, состоялось специальное заседание Кнессета, посвященное Корпорации общественного вещания. Тема заседания была сформулирована ее инициаторами так: "Попытка главы правительства подчинить себе СМИ".

Радиостанция "Решет Бет" сообщает, что представители коалиционных партий покинули зал сразу после начала обсуждения.

Лидер оппозиции Ицхак Герцог в своей речи обвинил главу правительства в том, что тот отгородился от жизни простых людей. "Пока Вы, господин премьер-министр, измываетесь над работниками Корпорации общественного вещания и на протяжении долгих лет - над работниками Управления телерадиовещания, пока председатель Вашей коалиции пренебрежительно говорит о рабочих местах сотен журналистов, в это время сотни семей не знают, будет ли у них работа завтра и будут ли они в состоянии завтра заплатить за квартиры. Сотни людей не понимают, что с ними произойдет, - только из-за Ваших политических игр, господин премьер-министр", - заявил Герцог.

Затем лидер оппозиции говорил о проблемах инвалидов, стариков, а также о жилищной проблеме. Свою речь он закончил следующими словами: "Перед праздником свободы и освобождения, господин премьер-министр, прошу Вас, сделайте одно доброе дело: освободите народ Израиля от Вашего присутствия, идите домой".

Цахи Анегби, исполняющий обязанности министра связи, должен был от имени правительства ответить на обвинения оппозиции. Однако, поднявшись к микрофону, он заявил, что низкая явка депутатов свидетельствует, что эта тема не интересует даже оппозицию, после чего покинул трибуну.

На этом обсуждение было прекращено. Находившиеся в зале девять депутатов от оппозиции приняли решение продолжить обсуждение на одной из парламентских комиссий.

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