5 апреля 2017 г.
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В Израиле

Объявлены учебные заведения, получившие премию министерства просвещения

время публикации: 10:39 | последнее обновление: 10:39 блог версия для печати фото
Нафтали Беннет

Министерство просвещения объявило лауреатов премии министерства среди учебных заведений в Израиле.

Среди детских садов лауреатами премии стали: сад "Ораним" в региональном совете Гильбоа, сад "Эшколь Армоним" в Рамат-Гане, "Орот Эцион" для мальчиков в Эфрате и "Аин Каплан" в Петах-Тикве.

Среди начальных школ премии получили: "Накуба" в Мате Иегуда, "Яд а-Морэ" в Иерусалиме, "Ор Менахем" в Араде, "Салах ад-Дин" в Раате и школа для детей с особыми потребностями "А-Томер" в Нес-Ционе.

Среди средних и старших классов премии получили: "ОРТ Шарет" в Нацрат-Илите, Технологический колледж ВВС в Хайфе, ОРТ-Реховот в Реховоте, "Орот Модиин" в Модиине, "Мевоот Ирон" в региональном совете Менаше и школа для детей с особыми потребностями "А-Томер" в Нес-Ционе.

Министр просвещения Нафтали Беннет и генеральный директор Шмуэаль Абуав поздравили учебные заведения с этими наградами.

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