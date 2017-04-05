Контр-протест: жители Модиина планируют перекрыть въезд в Модиин-Илит перед заходом субботы

Омер Ятом, сын бывшего главы Мосада Дани Ятома, объявил об организации акции протеста жителей Модиина и окрестностей против действий представителей радикального "Иерусалимского крыла" ультрарелигиозных евреев, регулярно перекрывающих дороги из-за ареста нескольких членов общины за дезертирство.

Акция, предусматривающая перекрытие движения автомобильного транспорта на въезде и выезде из ультраортодоксального населенного пункта Модиин-Илит, запланирована на ближайшую пятницу, 7 апреля, в 14:00 часов, сообщает сайт "Хареди 10".

По словам Ятома, перекрывая въезд в населенный пункт в канун субботы он предлагает дать радикалам почувствовать то, что жители региона чувствуют, когда опаздывают из-за радикалов забрать детей из детских садов.





