5 апреля 2017 г.
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16:01 Группа российских бизнесменов отправляется в пешее паломничество через пустыню Арава
В Израиле

Группа российских бизнесменов отправляется в пешее паломничество через пустыню Арава

время публикации: 16:01 | последнее обновление: 17:12 блог версия для печати фото
Группа российских бизнесменов отправляется в пешее паломничество через пустыню Арава

6 апреля группа крупных российских бизнесменов и меценатов, объединенных Российским еврейским конгрессом (РЕК), отправится в пешее паломничество к Иерусалиму через пустыню Арава на юге Израиля.

Шествие, которое РЕК организует уже шестой год подряд, продлится 4 дня и по традиции завершится за несколько часов до наступления праздника Песах.

На этот раз в состав группы войдут 12 человек. Среди участников похода- член бюро президиума и один из основателей Российского еврейского конгресса Михаил Фридман, председатель Попечительского совета РЕК "Вернуть достоинство" Юрий Домбровский, председатель Совета директоров РЕК Лев Кагно, председатель РЕК Ставропольского края Аарон Мардахаев, глава еврейской общины Петрозаводска Борис Пирожников и другие.

Как и в предыдущие годы, паломники оденутся в простую льняную одежду и откажутся от использования электронных устройств. Палатки, запас воды и пищи они повезут на арендованных верблюдах.

Паломничество в Израиле завершит программу пасхальных мероприятий РЕК, начавшихся в Москве и российских регионах.

Ключевым из этих мероприятий станет торжественная церемония выпекания мацы, которая пройдет в московской мацепекарне вечером 5 апреля. В ней примут участие не только представители российской деловой и творческой элиты, но и их дети и внуки. Эту акцию поддержат региональные еврейские общины: в эти же дни будут печь мацу в Кисловодске, Рязани, Саратове, Ставрополе и других городах России.

"Традиционная тема наших пасхальных мероприятий - передача знаний от старшего поколения младшему. "Научи сына своего" - вот одна из ключевых мыслей Пасхальной Агады - говорит президент РЕК Юрий Каннер - Например, приготовлению мацы, еврейского "хлеба бедности" в специальной пекарне, или преодолению лишений во время паломничества через пустыню. И то, и другое - часть культурного кода нашего народа, символы освобождения евреев из рабства, в честь которого отмечается Песах".



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