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В Израиле

СМИ: из-за угрозы терактов на Синае может быть закрыто КПП "Таба" на время Песаха

время публикации: 5 апреля 2017 г., 21:12 | последнее обновление: 5 апреля 2017 г., 21:31 блог версия для печати фото
СМИ: из-за угрозы терактов на Синае может быть закрыто КПП "Таба" на время Песаха

По информации 10-го телеканала, накануне праздника Песах по рекомендации спецслужб может быть закрыт пограничный переход "Таба" для проезда израильтян на Синайский полуостров.

Телеканал сообщил, в Израиле получена информация, указывающая на то, что боевики "Исламского государства" готовятся нанести удар по туристическим объектам на Синае во время праздника.

По информации этого источника, в ближайшие дни на совещании служб безопасности будет обсуждаться текущая обстановка, а также возможность закрытия КПП для проезда израильтян на полуостров.

Напомним, что 27 марта Штаб по борьбе с террором опубликовал предупреждение о высокой вероятности терактов и похищений израильтян в различных странах Ближнего Востока, а также призвал израильтян немедленно покинуть Синайский полуостров. Израильтянам также рекомендовано воздержаться от поездок в Турцию, а находясь на территории этой страны соблюдать крайнюю осторожность.

Службы безопасности предупреждали также о наличии высокой мотивации у террористических организаций к совершению терактов в таких странах, как Россия, Бельгия, Франция, Германия и Индия.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 марта 2017 г.
Штаб по борьбе с террором призвал израильтян покинуть Синай







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