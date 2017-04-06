СМИ: из-за угрозы терактов на Синае может быть закрыто КПП "Таба" на время Песаха

По информации 10-го телеканала, накануне праздника Песах по рекомендации спецслужб может быть закрыт пограничный переход "Таба" для проезда израильтян на Синайский полуостров.

Телеканал сообщил, в Израиле получена информация, указывающая на то, что боевики "Исламского государства" готовятся нанести удар по туристическим объектам на Синае во время праздника.

По информации этого источника, в ближайшие дни на совещании служб безопасности будет обсуждаться текущая обстановка, а также возможность закрытия КПП для проезда израильтян на полуостров.

Напомним, что 27 марта Штаб по борьбе с террором опубликовал предупреждение о высокой вероятности терактов и похищений израильтян в различных странах Ближнего Востока, а также призвал израильтян немедленно покинуть Синайский полуостров. Израильтянам также рекомендовано воздержаться от поездок в Турцию, а находясь на территории этой страны соблюдать крайнюю осторожность.

Службы безопасности предупреждали также о наличии высокой мотивации у террористических организаций к совершению терактов в таких странах, как Россия, Бельгия, Франция, Германия и Индия.





