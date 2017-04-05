5 апреля 2017 г.
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В Израиле

Каменные атаки на 375-м и 60-м шоссе: пострадал один человек

время публикации: 15:38 | последнее обновление: 15:38 блог версия для печати фото
Каменные атаки на 375-м и 60-м шоссе: пострадал один человек

В среду, 5 апреля, на объездном шоссе возле деревни Хусан, недалеко от Бейтар-Илита, палестинские арабы забросали камнями несколько автомобилей с израильскими номерами.

В результате "каменной атаки" легко ранена женщина-водитель. Автомобилю причинен ущерб.

Еще одна "каменная атака" произошла на шоссе №60 в Гуш-Эционе. Атаковавшие также бросили в израильскую машину бутылку с "коктейлем Молотова". В результате этого нападения не было пострадавших.

Военнослужащие и пограничники ведут розыск нападавших.

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