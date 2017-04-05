Прогноз погоды на 5 апреля: шарав, жарко и сухо

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 5 апреля, на фоне усиления юго-восточного пустынного ветра (шарав) температура воздуха будет заметно выше, чем вчера, и выше среднесезонной. Сухо, без осадков. К вечеру температура немного понизится, влажность повысится, возможна дымка на севере и в прибрежных районах.

В Иерусалиме – 15-28 градусов, в Тель-Авиве – 17-33, в Хайфе – 15-30, в Эйлате – 21-32. В Беэр-Шеве – 17-35, в Мицпе-Рамоне – 15-30, на побережье Мертвого моря – 25-34, в Ашкелоне – 17-24, в Ариэле – 16-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-34, на Голанских высотах – 16-30.

Температура воды в Средиземном море – 19 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 20 км/ч).

В четверг ожидается понижение температуры, но температура все еще будет немного выше среднесезонной. В пятницу – резкое похолодание, возможен слабый дождь, в основном на севере. В субботу – переменная облачность, небольшое повышение температуры.