Главный раввинат представляет: продажа запасов квасного накануне Песаха через интернет

Впервые Главный раввинат Израиля предоставил израильтянам возможность оформить договор о продаже квасного накануне Песаха через интернет.

В комментариях к договору указывается, что формой на сайте могут воспользоваться те, у кого нет возможности лично встретиться с раввином и подписать соглашение.

До настоящего времени, в соответствии с циркуляром министерства религий, за заключение подобного договора взималась плата в размере 130 шекелей. Однако за услугу в интернете плата не взимается.

Радиостанция "Решет Бет" подчеркнула, что эта услуга, в первую очередь, ориентирована на владельцев небольших предприятий.

По информации сайта "Ба-Хадрей Харедим", ежегодная церемония продажи гою запасов квасного перед Песахом, в которой принимают участие главные раввины Израиля и министр финансов Моше Кахлон, состоится в ближайшее воскресенье, 9 апреля, в 14:00 в здании главного раввината.