НДИ о реорганизации Корпорации общественного вещания: это дискриминация радио РЭКА

Председатель парламентской фракции партии "Наш дом Израиль" Роберт Илатов направил обращение министру финансов Моше Кахлону и министру связи Цахи Анегби, в котором требует в рамках процесса реорганизации Корпорации общественного вещания решить проблему радиостанции РЭКА.

Пресс-служба НДИ предоставила СМИ полный текст письма, отправленного министрам:

"Уважаемые господа! Прошу вас внести ясность в содержание проекта реорганизации Корпорации общественного вещания ("Таагид"), который будет предложен для утверждения в Кнессете. Если ориентироваться на те сведения, которые сообщают СМИ, проект предусматривает разделение корпорации на два независимых подразделения: Корпорацию новостного и актуального вещания и Корпорацию остальных программ (КАН). При этом вещание на русском, амхарском, английском, французском и других языках остается в Корпорации КАН, то есть вне рамок новостного вещания.

Мы считаем, что это решение противоречит интересам репатриантов, и в частности, 1,2 млн. русскоязычных израильтян. Напоминаю вам, что радиостанция РЭКА была создана во время войны в Персидском заливе для оперативного информирования на русском языке репатриантов, для которых этот язык является родным. Аналогичную функцию выполняет вещание на других языках. Согласно социологическим опросам, радиостанция РЭКА является основным источником информации для 650 тысяч русскоязычных израильтян, а также значительного числа репатриантов, для которых родными являются другие языки вещания. Если будет принята та схема, которая (согласно сообщениям в прессе) будет утверждена в рамках готовящегося проекта Закона, вся эта масса репатриантов окажется оторванной от важнейшего источника оперативной и актуальной информации на родных языках.

Обращаем ваше внимание, что новостные и актуальные передачи радиостанции РЭКА в настоящее время базируются на материалах, в оперативном порядке предоставляемых "Решет Бет", и пользуются его инфраструктурой. Редакции на иностранных языках не располагают финансовыми и организационными возможностями содержать собственные новостные службы. Если сегодня организационно и содержательно отделить их от службы новостей "Решет Бет", они просто не смогут выполнять свои основные функции. Тем самым значительное число граждан Израиля лишится актуальной новостной информации о происходящем в стране.

Следует отметить, что в отличие от вещания на иврите, у репатриантов, пользующихся русским и другими языками как родными, нет альтернативного источника радиоинформации в виде регионального и местного вещания.

В случае включения радио РЭКА в Корпорацию КАН, ее информационные возможности будут драматическим образом подорваны. Таким образом, вещание на иностранных языках вообще теряет всяческий смысл.

Мы убеждены, что радиостанция РЭКА должна быть интегральной частью Корпорации новостного и актуального вещания в качестве отдельного ее подразделения. Только таким образом удастся сохранить функцию, ради которой эта радиостанция была создана и успешно функционировала в течение 26 лет.

Кроме того, мы настаиваем, чтобы как было заявлено при обсуждении проекта Корпорации общественного вещания, радио РЭКА получило возможности круглосуточного вещания на русском языке с соответствующим увеличением штата. Обращаем ваше внимание, что штатное расписание русскоязычной редакции в нынешнем проекте Корпорации общественного вещания выглядит абсурдно и совершенно не состоятельно с профессиональной точки зрения. Редакция вещания на арабском языке обслуживает сектор сравнимый по численности, но ее штатное расписание больше в пять раз (согласно имеющимся в нашем распоряжении данным, есть 50 ставок на радио и 40 на телевидении по сравнению с 10 ставками русскоязычного вещания и 7 ставками вещания на других языках репатриантов). Мы воспринимаем такое неравенство как дискриминационное пренебрежение в отношении нашей общины и не можем с ним смириться. Штат русскоязычной редакции должен быть увеличен, по крайней мере, втрое. Мы так же считаем необходимым увеличить число ставок для вещания на других языках – в соответствии с потребностями этих общин.

Так же должны быть предоставлены возможности информационного обеспечения на других языках репатриантов. НДИ, являясь партией, представляющей интересы алии, требует, чтобы в состав учредительного совета по формированию концепции Корпорации общественного вещания в обязательном порядке были включены представители общины репатриантов и министерства алии и интеграции. Это позволит исправить допущенные ошибки и предотвратить их при формировании окончательной структуры будущей Корпорации общественного вещания".