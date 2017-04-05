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В рамат-ганском "Сафари" за месяц скончались две самки орангутанга

время публикации: 07:43 | последнее обновление: 07:43 блог версия для печати фото
Орангутанги в рамат-ганском "Сафари"

Сектор обезьян в рамат-ганском зоологическом центре "Сафари" понес за три последние недели сразу две серьезные потери.

31-летняя Туси, самка орангутанга, приехавшая в Израиль из Германии в 2000 году, скончалась две недели назад от остановки сердца сразу после спаривания с орангутангом Мошоном. В результате вскрытия выяснилось, что у нее также были проблемы с маточными трубами, что и являлось причиной ее бесплодия.

В минувшую субботу от кровоизлияния в мозг скончалась 48-летняя самка орангутанга Рохале, прибывшая из Германии почти 40 лет назад.

За время пребывания в Израиле Рохале родила еще шестерых детей, двое из которых скончались, а трое находятся в зоопарках Германии, Португалии и Франции. Родившийся в 2010 году Рахамим остался в Израиле вместе со своим отцом Мошоном.

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