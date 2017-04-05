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В Израиле

Трое солдат приговорены к 42 дням тюрьмы за жестокое обращение с террористом

время публикации: 17:57 | последнее обновление: 20:43 блог версия для печати фото
Трое солдат "Нахаль" приговорены к 42 тюрьмы за жестокое обращение с террористом

Военный суд центрального военного округа приговорил к 42 дням тюрьмы трех военнослужащих 50-го батальона бригады "Нахаль" за применение чрезмерной силы при задержании разыскиваемого палестинского террориста.

По информации сайта "Аруц-7", военнослужащие признали свою вину.

Инцидент произошел около пяти месяцев назад. По информации сайта Nana10, военнослужащие задержали подозреваемого в террористической деятельности и незаконном хранении оружия. Во время задержания подозреваемому удалось вырваться, после чего он набросился на одного из военнослужащих с кулаками. Военнослужащим пришлось применить силу для того, чтобы его вновь арестовать. Задержанный утверждает, что военнослужащие его избили за то, что он пытался сбежать.

Адвокаты военнослужащих считают, солдаты действовали в соответствии с инструкциями, и выражали надежду, что суд их оправдает.

По данным радиостанции "Решет Бет", обвинения против бойцов ЦАХАЛа были основаны на показаниях задержанного палестинца, которые сначала подтвердил один из военнослужащих, но затем солдат сообщил, что он ошибся.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 марта 2017 г.
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