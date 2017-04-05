5 апреля 2017 г.
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В Израиле

Шестеро израильтян, погибших за рубежом, признаны жертвами террора

время публикации: 19:36 | последнее обновление: 19:36 блог версия для печати фото
Шестеро израильтян, погибших за рубежом, признаны жертвами террора

В соответствии с принятым в прошлом месяце законом о статусе израильтян, убитых или раненых в результате терактов за рубежом, шестеро граждан Израиля признаны пострадавшими в результате враждебных действий.

Статус жертв террора получили: Шмуэль Бен, погибший на Мали 20 ноября 2015 года; Далия Эльяким, погибшая в Берлине 19 декабря 1916 года; Лиан Насер, погибшая в Стамбуле 1 января 2017 года.

Статус пострадавших в результате враждебных действий получили Хаим Вайнтерниц и Менахем Мендель Фаркаш, получившие тяжелые травмы в результате теракта в Брюсселе в марте 2016 года, Рами Эльяким, пострадавший в результате теракта в Берлине в декабре 2016 года.

Принятие этого закона, инициаторами которого выступили депутаты Хаим Елин ("Еш Атид") и Давид Битан ("Ликуд"), означает, что пострадавшие в результате терактов и семьи погибших смогут рассчитывать на соответствующие компенсации от государства Израиль и социальные льготы.

Поводом для подачи такого законопроекта стала гибель в Берлине в декабре 2016 года гражданки Израиля Далии Эльяким, которая оказалась в числе 12 жертв автомобильного теракта на Рождественском базаре.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 марта 2017 г.
Кнессет утвердил закон о статусе израильтян, пострадавших в терактах за рубежом
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 января 2017 г.
Список жертв теракта в стамбульском клубе Reina
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 января 2017 г.
Вечером в воскресенье на родину вернулись израильтянки, пострадавшие в стамбульском теракте
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 декабря 2016 г.
Похороны Далии Эльяким, погибшей в теракте в Берлине, состоятся в Герцлии
// NEWSru.co.il // В мире // 22 декабря 2016 г.
МИД Израиля: Далия Эльяким погибла в берлинском теракте







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Среда, 5 апреля 2017 г.
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