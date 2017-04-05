Шестеро израильтян, погибших за рубежом, признаны жертвами террора

В соответствии с принятым в прошлом месяце законом о статусе израильтян, убитых или раненых в результате терактов за рубежом, шестеро граждан Израиля признаны пострадавшими в результате враждебных действий.

Статус жертв террора получили: Шмуэль Бен, погибший на Мали 20 ноября 2015 года; Далия Эльяким, погибшая в Берлине 19 декабря 1916 года; Лиан Насер, погибшая в Стамбуле 1 января 2017 года.

Статус пострадавших в результате враждебных действий получили Хаим Вайнтерниц и Менахем Мендель Фаркаш, получившие тяжелые травмы в результате теракта в Брюсселе в марте 2016 года, Рами Эльяким, пострадавший в результате теракта в Берлине в декабре 2016 года.

Принятие этого закона, инициаторами которого выступили депутаты Хаим Елин ("Еш Атид") и Давид Битан ("Ликуд"), означает, что пострадавшие в результате терактов и семьи погибших смогут рассчитывать на соответствующие компенсации от государства Израиль и социальные льготы.

Поводом для подачи такого законопроекта стала гибель в Берлине в декабре 2016 года гражданки Израиля Далии Эльяким, которая оказалась в числе 12 жертв автомобильного теракта на Рождественском базаре.