5 апреля 2017 г.
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В Израиле

Беспорядки в лагере беженцев Даэйше, ранен молодой палестинский араб

время публикации: 07:22 | последнее обновление: 08:01 блог версия для печати фото
Даэйше

Утром в среду, 5 апреля, радиостанция "Решет Бет" сообщила со ссылкой на арабские источники, что в лагере беженцев Даэйше в Бейт-Лехеме начались столкновения между местными жителями и военнослужащими ЦАХАЛа.

Согласно опубликованной информации, беспорядки начались в ходе операции по задержанию разыскиваемых террористов. Арабские источники утверждают, что в ходе беспорядков был тяжело ранен один палестинский араб. Он доставлен в одну из израильских больниц.

В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что в ходе проведения оперативных мероприятий в лагере беженцев Даэйше, военнослужащие ЦАХАЛа подверглись нападению: в их сторону были брошены камни и бутылки с "коктейлем Молотова". Солдаты открыли огонь в сторону одного из нападавших, чтобы нейтрализовать угрозу.

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Среда, 5 апреля 2017 г.
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