Беспорядки в лагере беженцев Даэйше, ранен молодой палестинский араб

Утром в среду, 5 апреля, радиостанция "Решет Бет" сообщила со ссылкой на арабские источники, что в лагере беженцев Даэйше в Бейт-Лехеме начались столкновения между местными жителями и военнослужащими ЦАХАЛа.

Согласно опубликованной информации, беспорядки начались в ходе операции по задержанию разыскиваемых террористов. Арабские источники утверждают, что в ходе беспорядков был тяжело ранен один палестинский араб. Он доставлен в одну из израильских больниц.

В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что в ходе проведения оперативных мероприятий в лагере беженцев Даэйше, военнослужащие ЦАХАЛа подверглись нападению: в их сторону были брошены камни и бутылки с "коктейлем Молотова". Солдаты открыли огонь в сторону одного из нападавших, чтобы нейтрализовать угрозу.