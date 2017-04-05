5 апреля 2017 г.
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В Израиле

Продолжится поиск артефактов в грунте, вывезенном с Храмовой горы

время публикации: 18:48 | последнее обновление: 18:48 блог версия для печати фото
Продолжится поиск артефактов в грунте, вывезенном с Храмовой горы

В течение 17 лет в национальном парке "Эмек Цурим" археологи и добровольцы промывали грунт, извлеченный на Храмовой горе. За это время были найдены сотни артефактов, рассказывающих об истории Иерусалима. Однако проект оказался на грани закрытия из-за проблем с его финансированием.

В среду, 5 апреля, пресс-служба главы правительства сообщила, что после вмешательства Биньямина Нетаниягу проект будет продолжен. Его финансирование продолжит товарищество (амута) "Ир Давид" под руководством Давидале Беэри.

Генеральный директор Управления древностей Исраэль Хасон и Давидале Беэри встретятся в ближайшее время с участниками проекта.

17 лет назад в национальный парк "Эмек Цурим" был вывезен грунт, извлеченный на Храмовой горе при строительстве подземной мечети. Работами руководил ВАКФ. Несмотря на историческую важность места, землю извлекали экскаваторами и вывозили грузовиками. При этом безжалостно разрушались культурные слои, уничтожались археологические ценности. Нанесенный варварами ущерб не поддается оценке.

Товарищество ЭЛАД, совместно с Управлением национальных парков и университетом Бар Илан, решили начать просеивание грунта в надежде спасти часть артефактов. При этом археологи понимали, что "рассказать" каждая такая находка сможет значительно меньше, чем если бы она находилась на первоначальном месте.

При просеивании используется помощь добровольцев, которые нередко приезжают сюда целыми семьями.

В сентябре 2015 года 10-летний россиянин Матвей Соплов во время посещения парка "Эмек Цурим" нашел древнюю печать, возрастом более 3.000 лет.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 апреля 2016 г.
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Среда, 5 апреля 2017 г.
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