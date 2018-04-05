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В Израиле

Владимир Путин назначил нового посла России в Израиле

время публикации: 18:39 | последнее обновление: 20:04 блог версия для печати фото
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Викторова новым послом России в Израиле
Владимир Путин назначил нового посла России в Израиле
Александр Шеин освобожден от обязанностей посла

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Викторова новым послом России в Израиле. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Викторова Анатолия Дмитриевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Государстве Израиль", - говорится в документе, опубликованном 5 апреля.

Еще одним президентским указом Александр Шеин освобожден от обязанностей посла.

Согласно данным портала ВнешПол Анатолию Дмитриевичу Викторову 64 года. До назначения в Израиль он возглавлял департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека.

В 1980-м году он закончил Московский институт международных отношений. Владеет английским, португальским, сербским, хорватским и чешским языками. Первым его назначением - стала Ангола, где он был первым секретарем посольства СССР. С 2003 по 2010 год работал в Боснии и Герцеговине.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.

Также на портале сообщается, что он женат, имеет сына и дочь.



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