СМИ: глава "Мосада" на 100% уверен, что Иран продолжает развивать военную ядерную программу

Агентство Associated Press опубликовало статью Джозефа Федермана, посвященную выступлению главы израильской внешней разведки "Мосад" Йоси Коэна на закрытом совещании по Ирану.

Эта публикация полностью или частично цитируется многими американскими и израильскими СМИ, в частности газетой The New York Times, сайтом телеканала ABC News, порталом Walla, изданием Times of Israel.

AP, ссылаясь на источник, присутствовавший на закрытом совещании, приводит слова Коэна о том, что он "на 100% уверен", что Иран продолжает развивать свою военную ядерную программу и не отказывался от планов создания атомной бомбы "ни на один миг". Он назвал "ужасающей ошибкой" ядерную сделку с Ираном и снятие санкций с этой страны, отметив, что основные элементы иранской ядерной программы не претерпели никаких изменений. По мнению Коэна, в течение нескольких лет Иран сможет получить достаточно обогащенного урана для создания арсенала атомных бомб. Он также отметил, что Иран продолжает работать над созданием новых баллистических ракет большой дальности.

По мнению Йоси Коэна, сделка с Ираном, заключенная в 2015 году при поддержке администрации Барака Обамы, должна быть кардинально изменена или отменена, в противном случае будет существовать серьезная угроза безопасности государства Израиль.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой ядерной сделки с Ираном и говорил о необходимости изменить условия или отменить это соглашение. Его позицию разделяет новый госсекретарь США Джон Болтон.

Руководство Германии и Франции придерживается иного мнения. На прошлой неделе в Израиле побывали глава МИД Германии Хайко Маас и министр иностранных дел Франции Жан Ив ле Дриан, которые встречались с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. СМИ сообщали, что целью этих визитов было спасение ядерного соглашения с Ираном. Британские власти также пытаются повлиять на США и Израиль, добиваясь сохранения сделки с Ираном в прежних рамках. В Берлине, Париже и Лондоне опасаются, что отказ от сделки может привести к войне.

На продолжении взаимодействия международного сообщества с Ираном в соответствии с достигнутыми ранее соглашениями настаивает и Россия.

Дональд Трамп определил крайний срок – до середины мая 2018 года, когда США могут согласовать с европейскими странами новые условия сделки с Ираном. Белый дом предупреждал, что, если с европейскими партнерами не удастся договориться, Соединенные Штаты в одностороннем порядке выйдут из сделки и наложат санкции на Тегеран (именно такой сценарий многие международные эксперты считают наиболее вероятным).

Иран, в свою очередь, заявляет, что выход США из договора будет означать прекращение его действия, и в такой ситуации Тегеран откажется от своих обязательств по замораживанию ядерной программы.