Тысячи покрышек на границе Газы. Израиль обратился к СБ ООН

Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон обратился к членам Совета безопасности с требованием обязать палестинское руководство положить конец беспорядкам в секторе Газы.

Как сообщила радиостанция "Кан Бет", в письме, направленном членам СБ ООН, Данон указал, что палестинское руководство продолжает утверждать, что речь идет о мирной акции протеста несмотря на то, что в конце прошлой недели были получены доказательства того, что ХАМАС использует "марш" для насилия. Под прикрытием "живого щита" из женщин и детей ХАМАС посылал вооруженных боевиков к границе.

В своем письме Дани Данон также пишет, что ХАМАС вновь в социальных сетях призывает жителей сектора Газы к беспорядкам, так он рекомендует запасаться бутылками с "коктейлем Молотова" и автомобильные шинами, дым от которых будет использоваться как завеса для боевиков.

Газета "Гаарец" пишет, что по оценкам армии, в завтрашнем "марше миллионов" примут участие около 50 тысяч жителей сектора Газы.

Тем временем в "твиттере" 10-го канала израильского телевидения опубликовано видео, на котором запечатлено, как к границе с Израилем со всего сектора Газы свозятся автомобильные покрышки.

В "Твиттере" Палестинского информационного агентства публикуются плакаты, призывающие принять участие в сборе покрышек.

Ранее глава пресс-служба ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис сообщил, что армия готовится к тому, что в пятницу, 6 апреля, ХАМАС вновь попытается воспользоваться массовым протестом на границе сектора Газы и Израиля для осуществления терактов против военнослужащих ЦАХАЛа и гражданских лиц. Он предупредил, что ответственность за возможные жертвы среди участников "марша миллионов" полностью ложится на террористическую группировку.

Кроме того, Ронен Манелис предупредил, что ответ ЦАХАЛа коснется не только приграничной полосы сектора Газы.

Министр обороны Авигдор Либерман провел 5 апреля оперативное совещание с начальником генерального штаба генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом. В ходе совещания была проведена оценка ситуации на границе с сектором Газа. Глава оборонного ведомства заслушал рапорт о состоянии боеготовности ЦАХАЛа в канун праздника и в преддверии беспорядков, ожидаемых в пятницу в секторе. Авигдор Либерман дал указание продолжать решительно действовать для предотвращения нарушения израильского суверенитета и нанесения ущерба израильским гражданам, в соответствии с установленной политикой.





