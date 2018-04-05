ВВС ЦАХАЛа уничтожили вооруженного террориста около границы Газы

В ночь на четверг, 5 апреля, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали вооруженного террориста в северной части сектора Газы, около пограничного забора, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Из сообщения военных было неясно, ликвидирован ли террорист.

Источники в Газе длительное время не публиковали дополнительной информации по поводу этого инцидента. ХАМАС обвинял Израиль в попытках дискредитации "мирных акций" на границе.

Около 11 часов ХАМАС подтвердил, что к востоку от района Зейтун, на севере сектора Газы, было найдено тело жителя сектора, убитого в результате воздушной атаки. При этом ХАМАС называет убитого "гражданином", не подтверждая, что он был боевиком одной из вооруженных группировок. Тело убитого было доставлено в морг больницы "Шифа". Сайт paltimes.ps пишет, что атака была осуществлена беспилотным самолетом. Военные это не комментируют.

Министерство здравоохранения Газы сообщает, что в четверг, 5 апреля, около побережья сектора израильские военные обстреляли лодку и ранили троих рыбаков. Пострадавшие были доставлены в одну из больниц Газы. Израильские военные этот инцидент пока не комментируют.

В четверг, 5 апреля, министерство здравоохранения Газы, контролируемое террористической организацией ХАМАС, сообщило, что в больнице скончался 34-летний Шади Хамдан аль-Кашиф, получивший пулевое ранение в голову во время пограничных столкновений 30 марта. С учетом боевика, убитого в результате атаки ВВС ЦАХАЛа в ночь на 5 апреля, аль-Кашиф стал 20-м жителем сектора, убитым израильскими военными после начала "марша возвращения".

ХАМАС заявил, что все семьи "мучеников" получат по 3000 долларов, семьи тяжелораненых – по 500 долларов за каждого раненого, семьи получивших ранения средней тяжести – по 200 долларов.

Израильские власти отмечают, что не менее 13 из 20 убитых на границе Газы за последнюю неделю были боевиками различных террористических группировок. Частично, эту информацию подтверждали ХАМАС, "Исламский джихад" и ДФОП. Среди жертв приграничных столкновений только молодые мужчины.

Однако среди раненых есть женщины и несовершеннолетние. В общей сложности пострадали около 2000 человек, в основном – вследствие поражением слезоточивым газом.

2 апреля было объявлено, что ЦАХАЛ не намерен вносить изменения в приказы о правилах открытия огня в ходе столкновений возле разделительного забора в секторе Газы. Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупреждал: если массовые беспорядке на границе возобновятся, ЦАХАЛ может действовать жестче.

Массовые акции протеста на границе Газы, организованные ХАМАСом и получившие название "марш возвращения" (или "марш миллионов"), начались в пятницу, 30 марта. Тогда в них принимали участие около 30 тысяч жителей сектора. ХАМАС планирует, что эти акции будут непрерывно продолжаться до 15 мая, когда будет отмечаться арабский "День накбы" ("День катастрофы"), приуроченный к 70-й годовщине провозглашения государства Израиль. Наиболее активными акции протеста около границы Газы будут по пятницам.

Для наведения порядка и недопущения прорыва границ ЦАХАЛ применяет нелетальные средства и, в исключительных случаях, боевые патроны.





