В Хайфе задержан хулиган, избивший музыканта Александра Надельсона

В четверг, 5 апреля, полиция задержала 28-летнего жителя Хайфы Дорора Бен Мойэля по подозрению в нападении на 67-летнего музыканта Александра Надельсона, скрипача и альтиста, участника Хайфского симфонического оркестра. Об этом сообщает сайт Walla News.

Александр Надельсон был избит на остановке в Неве Шеанане в среду, 4 апреля.

Сайт haifainfo.com писал об этом происшествии со ссылкой на Светлану Надельсон - супругу пострадавшего, которая стала свидетельницей этого происшествия. О нападении также написала на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Климович.

По словам Светланы Надельсон, в праздничный день она с мужем запланировала посетить хайфские музеи. Неожиданное нападение произошло, когда они приближались к автобусной остановке на улице Нисимбойм: "Мы подходили к автобусу, недалеко от дома. И впереди идущий молодой смуглый стройный парень, с пышной шевелюрой курчавых волос, без головного убора, неожиданно развернулся и со всей силы с ненавистью, злобно ударил Саше кулаком в лицо. Намеренно. Когда развернулся, то и поднял ногу в тяжелом ботинке. И спокойно продолжил путь. Но я бросилась за ним с криком: "Надо задержать. Задержите". Тогда он побежал вперед, перескочил дорогу и укрылся в домах. Саша упал, лужа крови из носа. Вызвали полицию и скорую. Отвезли нас на скорой в больницу "Рамбам" в Хайфе".

Близкие полагали, что нападение было совершено на почве национальной ненависти - на голове Александра Надельсона была кипа. Однако задержанный оказался евреем.

По информации Walla News, срок задержания подозреваемого продлен до следующего вторника, 10 апреля. Он будет направлен на психиатрическую экспертизу.





