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В Израиле

Во время массового паломничества евреев к гробнице Йосефа в Шхеме произошли столкновения

время публикации: 07:49 | последнее обновление: 08:18 блог версия для печати фото
Около гробницы Йосефа в Шхеме
Около гробницы Йосефа в Шхеме
Около гробницы Йосефа в Шхеме

В ночь на четверг, 5 апреля, в координации с Армией обороны Израиля было осуществлено очередное массовое паломничество верующих евреев к гробнице Йосефа в Шхеме, приуроченное к празднику Песах.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, к гробнице были доставлены около 1000 паломников.

Военные сообщают о нескольких инцидентах в ходе обеспечения безопасности участников паломничества.

Во время въезда колонны в Шхем в сторону военных было брошено взрывное устройство. Никто не пострадал, ущерб причинен не был.

После того, как паломники прибыли к гробнице Йосефа, военные задержали на крыше одного из домов неподалеку троих подозреваемых, у которых при обыске были изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы.

Когда колонна выезжала из Шхема, произошли массовые беспорядки. Военные были вынуждены применить средства для разгона толпы. По меньшей мере, двое местных жителей получили ранения. О пострадавших среди израильтян не сообщается.

Палестинское агентство Safa передает, что в столкновениях с военными участвовали сотни молодых арабов, которые бросали камни и жгли автомобильные покрышки на пути следования колонны и в других районах. Основные столкновения происходили на улице Аммана и около въезда в лагерь беженцев Балата. Военные применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Предыдущее массовое паломничество к гробнице Йосефа осуществлялось в ночь на 28 февраля. Тогда серьезных инцидентов не было.

Могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПНА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме.

Посещение гробницы Йосефа требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организуется подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные.

В последние годы организованные массовые паломничества к гробнице Йосефа проходят регулярно.

В октябре 2015-го арабы устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация.

24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.

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