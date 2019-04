Израильский аппарат "Берешит" на орбите Луны, посадка намечена на 11 апреля

Вечером в четверг, 4 апреля, израильский космический аппарат "Берешит" был успешно выведен на орбиту Луны. После 17:00 компании SpaceIL и IAI сообщили, что аппарат был "пойман" гравитационным полем Луны, началась подготовка к посадке, намеченной на 11 апреля.

Судя по последним данным, управление "Берешит" на лунной орбите проходит в штатном режиме, все системы работают нормально.

Ранее выводить космические аппараты на орбиту Луны удавалось только СССР, США, Японии, Европейскому союзу, Индии и Китаю. Причем отметим, что запуск "Берешит" – самая дешевая из подобных миссий.

5 апреля SpaceIL опубликовал снимки обратной стороны Луны, сделанные аппаратом "Берешит" на удалении около 470 км от лунной поверхности.

#Beresheet is in an excellent orbit! during the critical maneuver yesterday Beresheet took some amazing photos of the far side of the #Moon!

picture A: The far side of the moon during the maneuver at 470 km Hight.

picture B: The far side of the moon with Earth in the background pic.twitter.com/3brI45PuyY